T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU İLANI

Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda özellikleri mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, GÜRPINAR Mahalle, 1498 Ada, 5 Parsel, tapu kaydında niteliği arsa, ancaküzerinde2 katlı mesken binası vardır, ancakyapı ruhsatı yoktur.

Adresi: Denizli İli Merkezefendi İlçesi Gürpınar Mahallesi1543sk. No. 5

Yüzölçümü: 374 m2

İmar Durumu: 1/1000 ölçekli imar planında konut alanında, kat adedi:2bina yük: imar yön.28.mad, bina derin: 17,00 Mt.-18,00 mt-kroki, komşu mes: kroki

Kıymeti: 5.706.840,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: su geçirme hakkı, damlalık hakkı, 1965 ve1966 tarihli muvakkat inşaat şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/09/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati: 12/09/2024 - 11:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 03/10/2024 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati: 10/10/2024 - 11:10

28/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.