T.C. DENİZLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 05 Ekim 2023

Sayı: 2023/469 Esas İLAN

Davacı Maliye Hazinesi tarafından dava konusu Denizli ili Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 3622 ada 11 ve 6 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Şerife Gezercioğlu Hafız Ahmet Kızı'nın T.M.K.'nun 588.maddesi gereğince gaipliğine ve davalı adına kayıtlı Denizli ili Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 3622 ada 11 ve 6 parsel sayılı taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi istemli dava açıldığı, bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin Mahkememizin 2023/469 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, söz konusu Şerife Gezercioğlu Hafız Ahmet Kızı ile ilgili bilgi veren olmaz veya sağ olduğu tespit olunamaz ya da kesin olarak öldüğü tespit olunamaz ise yargılama sonundaT.M.K.'nun 588.maddesi gereğince bu kişinin gaipliğine karar verileceği ve dava konusu taşınmazın Hazine'ye devredileceği ilan olunur.