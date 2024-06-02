T.C. DENIZLI 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 02.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/11 Satış Taşınmazın İnternet Haber Sitesi İlanı

Aşağıda ayrıntıları yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli,Merkezefendi,Hallaçlar, 151 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde A blok 1 nolu bağımsız bölüm.

Adresi: 1200 Evler Mahallesi, 2011 Sokak, Bayrak Sitesi, A Blok, Bina No: 2, Zemin Kat, Daire No: 1 Merkezefendi / Denizli

Yüzölçümü: 137,13 m2

Arsa Payı: 140/4000

KDV: %1

Kıymeti: 3.250.000,00 TL

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

1. Artırma Başlangıç: 26/06/2024 - 13:31 - Bitiş: 03/07/2024 - 13:31

2. Artırma Başlangıç: 26/07/2024 - 13:31 - Bitiş: 02/08/2024 - 13:31

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli, Merkezefendi, Sümer, 1310 Ada, 1 Parselde kayıtlı 4 nolu Bağımsız Bölüm. Adresi: Sümer Mahallesi, 40/4. Sokak, Bina No: 55 Merkezefendi / Denizli

Yüzölçümü: 120 m2

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV: %20

Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

İmar Durumu: Ticaret Alanı içerisinde yer almaktadır. Bina Yüksekliği: 7,50 m olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir. Parselin yola, yeşil alanlara vb. herhangi bir terki bulunmamaktadır.

1. Artırma Başlangıç: 26/06/2024 - 13:59 - Bitiş: 03/07/2024 - 13:59

2. Artırma Başlangıç: 26/07/2024 - 13:59 - Bitiş: 02/08/2024 - 13:59

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Karaman Mah, 3272 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz.

Adresi: Değirmenönü Mahallesi, 1703. Sokak, Bina No: 1, Merkezefendi/ Denizli

Yüzölçümü: 181 m2

Kıymeti: 6.343.850,00 TL

KDV: %10

Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

İmar Durumu: Konut Alanı içerisinde yer almaktadır. Ayrık Nizam, 2 Kat, Komşu Mesafeler: 3,00 m

1. Artırma Başlangıç: 26/06/2024 - 14:31 - Bitiş: 03/07/2024 - 14:31

2. Artırma Başlangıç: 26/07/2024 - 14:31 - Bitiş: 02/08/2024 - 14:31

4 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli, Merkezefendi, Sümer, 609 ada 169 parselde kain E blok Zemin Kat 80 nolu bağımsız bölüm (taşınmaz üzerinde bağımsız bölüm bulunmadığından arsa olarak satılacaktır.)

Adresi: Sümer Mahallesi, 2490. Sokak Merkezefendi / Denizli

Yüzölçümü: 99,49 m2

Kıymeti: 2.500.000,00 TL

KDV: %10

Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

İmar Durumu: Küçük Sanayi Alanı, Yol Ve Park Alanı İçerisinde Yer Almaktadır. İmar Uygulamasına Tabidir.

1. Artırma Başlangıç: 26/06/2024 - 14:59 - Bitiş: 03/07/2024 - 14:59

2. Artırma Başlangıç: 26/07/2024 - 14:59 - Bitiş: 02/08/2024 - 14:59

26/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.