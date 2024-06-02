T.C. DENIZLI 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/11 Satış Taşınmazın İnternet Haber Sitesi İlanı
Aşağıda ayrıntıları yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli,Merkezefendi,Hallaçlar, 151 Ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde A blok 1 nolu bağımsız bölüm.
Adresi: 1200 Evler Mahallesi, 2011 Sokak, Bayrak Sitesi, A Blok, Bina No: 2, Zemin Kat, Daire No: 1 Merkezefendi / Denizli
Yüzölçümü: 137,13 m2
Arsa Payı: 140/4000
KDV: %1
Kıymeti: 3.250.000,00 TL
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
1. Artırma Başlangıç: 26/06/2024 - 13:31 - Bitiş: 03/07/2024 - 13:31
2. Artırma Başlangıç: 26/07/2024 - 13:31 - Bitiş: 02/08/2024 - 13:31
2 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli, Merkezefendi, Sümer, 1310 Ada, 1 Parselde kayıtlı 4 nolu Bağımsız Bölüm. Adresi: Sümer Mahallesi, 40/4. Sokak, Bina No: 55 Merkezefendi / Denizli
Yüzölçümü: 120 m2
Kıymeti: 4.000.000,00 TL
KDV: %20
Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
İmar Durumu: Ticaret Alanı içerisinde yer almaktadır. Bina Yüksekliği: 7,50 m olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir. Parselin yola, yeşil alanlara vb. herhangi bir terki bulunmamaktadır.
1. Artırma Başlangıç: 26/06/2024 - 13:59 - Bitiş: 03/07/2024 - 13:59
2. Artırma Başlangıç: 26/07/2024 - 13:59 - Bitiş: 02/08/2024 - 13:59
3 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Karaman Mah, 3272 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz.
Adresi: Değirmenönü Mahallesi, 1703. Sokak, Bina No: 1, Merkezefendi/ Denizli
Yüzölçümü: 181 m2
Kıymeti: 6.343.850,00 TL
KDV: %10
Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
İmar Durumu: Konut Alanı içerisinde yer almaktadır. Ayrık Nizam, 2 Kat, Komşu Mesafeler: 3,00 m
1. Artırma Başlangıç: 26/06/2024 - 14:31 - Bitiş: 03/07/2024 - 14:31
2. Artırma Başlangıç: 26/07/2024 - 14:31 - Bitiş: 02/08/2024 - 14:31
4 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli, Merkezefendi, Sümer, 609 ada 169 parselde kain E blok Zemin Kat 80 nolu bağımsız bölüm (taşınmaz üzerinde bağımsız bölüm bulunmadığından arsa olarak satılacaktır.)
Adresi: Sümer Mahallesi, 2490. Sokak Merkezefendi / Denizli
Yüzölçümü: 99,49 m2
Kıymeti: 2.500.000,00 TL
KDV: %10
Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
İmar Durumu: Küçük Sanayi Alanı, Yol Ve Park Alanı İçerisinde Yer Almaktadır. İmar Uygulamasına Tabidir.
1. Artırma Başlangıç: 26/06/2024 - 14:59 - Bitiş: 03/07/2024 - 14:59
2. Artırma Başlangıç: 26/07/2024 - 14:59 - Bitiş: 02/08/2024 - 14:59
26/05/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.