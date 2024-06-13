T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 13.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/5 SATIŞ TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Pamukkale İlçe, İstiklal Mahalle, 6092 Ada, 5 Parselde kayıtlı taşınmaz. Adresi: Cumhuriyet Mahallesi, 3388 Sokak, No: 13 Pamukkale/Denizli

Yüzölçümü: 282 m2 (arsa)

İmar: konut alanı, kat adedi 2

Kıymeti: 3.633.812,50 TL

KDV: %10

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/11/2024 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 19/11/2024 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/12/2024 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 19/12/2024 - 15:00

03/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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