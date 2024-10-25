Yayınlanma: 25.10.2024 - 00:01

T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/286

DAVALI :HACER GÜNGÖR T.C. NO:39085138704

Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir yurt dışı tebligat hazırlanmış olup, adresinizde bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/05/2025 günü saat: 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.