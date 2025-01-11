T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/36 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Honaz İlçe, Kocabaş Mahalle, 384 Ada, 1 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz. Adresi : Denizli İli Honaz İlçesi Kocabaş Mah. Honaz / DENİZLİ
Yüzölçümü : 9.599 m2 İmar Durumu: Sağlık ve Sosyal Tesis Alanı içerisinde yer almaktadır. Emsal: 1,00, Hmax: 9,50 m, Çekme Mesafeleri:10,00 m-5,00 mKıymeti : 11.998.750,00 TL
KDV : %10Kaydındaki Şerhler: 1547 M2 Lık Kısmında Botas Boru Hatları Ile Petrol Tasıma A.s. Lehıne Irtıfak Hakkı
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 14:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 04/03/2025 - 14:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2025 - 14:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 04/04/2025 - 14:02
05/01/2025(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.