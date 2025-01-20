T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20.01.2025 - 00:01

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/16 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Bereketler Mahalle, 385 Ada, 1 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz. Adresi: Denizli İli Merkezefendi İlçesi Bereketler Mah. Yüzölçümü : 416 m2 İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Katlıdır. Taks-kaks-emsal: 0.40-1.20, Ön cephe mesafesi: 5 mt, Komşu Mesafeler: 3 mt

Kıymeti : 5.869.760,00 TLKDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 12:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/03/2025 - 12:30

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 12:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/04/2025 - 12:30

2 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Bereketler Mahalle, 385 Ada, 8 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz. Adresi: Denizli İli Merkezefendi İlçesi Bereketler Mah. Yüzölçümü : 443 m2 İmar Durumu: Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Katlıdır. TAKS-KAKS-EMSAL: 0.40-1.20, Ön cephe mesafesi: 5 mt, Komşu Mesafeler: 3 mt

Kıymeti : 6.250.730,00 TLKDV : %10Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:40 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/03/2025 - 13:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 13:40 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/04/2025 - 13:40

3 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Bereketler Mahalle, 511 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazlar. Adresi: Denizli İli Merkezefendi İlçesi Bereketler Mah. Yüzölçümü: 666 m2 İmar Durumu : Konut Alanı Ayrık Nizam 3 Katlıdır. TAKS-KAKS-EMSAL: 0.40-1.20, Ön cephe mesafesi: 5 mt, Komşu Mesafeler: 3 mt

Kıymeti : 10.279.260,00 TLKDV : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 14:50 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/03/2025 - 14:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2025 - 14:50 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/04/2025 - 14:50

05/01/2025(İİK m.114 ve m.126)

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