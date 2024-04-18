T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/59 Esas

DAVALI: NURGÜL ERİNANÇ

Mahkemenizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Hissedarı olduğunuz Muratdede Mah. 339 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Duruşma Günü: 24/04/2024 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.