T.C. DENİZLİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO: 2021/59 Esas
DAVALI: NURGÜL ERİNANÇ
Mahkemenizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Hissedarı olduğunuz Muratdede Mah. 339 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Duruşma Günü: 24/04/2024 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02018062