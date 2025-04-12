T.C. DENİZLİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 12.04.2025 - 00:01

T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/40 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın Özellikleri: Denizli/Honaz/Menteşe Mh.si, 112 Ada, 10 Parsel, 27.514,15 m2 yüzölçümlü, tapuda "Tarla" vasfıyla kayıtlı, sulu tarım arazisidir. Kıymeti: 13.922.000,00 TL KDV: %10

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/05/2025 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2025 - 11:01

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 11:01 Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 11:01

09/04/2025