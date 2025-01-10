T.C. DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazınönemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, İSTİKLAL Mahalle/Köy, 3098 Ada, 4 Parsel, tapu kaydında bahçeli kargir ev nitelikli, üzerinde93 M2 alanlımesken vardır.

Adresi : Denizli İli Pamukkaleİlçesi İstiklal Mah. (incilipınar mh) 1225/8 sk.No. 10 ve 10/1

Yüzölçümü : 203 m2

İmar Durumu :Konut alanı, inşaat nizamı: ayrık, kat adedi:3, bina yük: imar yön.28.madde, derinlik:10,00 mt, ön bahçe mes:2,00 mt, arka bahçe mes:10,00 mt. Olacak şekilde,DESKİ suhavzaları koruma ve kontrolyön. Şartlarına uyulacaktır.Bahçe mesafelerindeimar yön.23.md. Ç bendihükümleri geçerlidir.

Kıymeti : 3.747.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2025 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2025 - 10:42

08/01/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.