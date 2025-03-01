T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 01.03.2025 - 00:01

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS: 2024/650 25.02.2025 KARAR: 2024/910

Mühür Bozma suçundan sanık NURİ MUHAMMED BULUT hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda mahkumiyetine kararı verilmiş olmakla; sanığın dosyada tebligat yapılan bir adresi bulunmadığından ve yapılan araştırmaya rağmen adresi tespit edilemediğinden kararın sanık NURİ MUHAMMED BULUT'a tebliğ yapılamaması nedeni ile kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; iş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDEve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.