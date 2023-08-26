Yayınlanma: 26 Ağustos 2023

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/185+183+181+179+177+175+173+171 esas sayılı dosyaları

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2023/171 Esas sayılı dosyasından davalı Bereket Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mah. 541 parsel (eski 348) sayılı taşınmazın 26.801,51m²'likkısımında,

2023/173 Esas sayılı dosyasından davalı Cihan Taşel ETİLER, Gülhan ETİLER, Reyhan SELEK, Ülkü ETİLER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mah. 253 ada 6 parselsayılı taşınmazın 16.886,03 m²'lik kısımında,

2023/175 Esas sayılı dosyasından davalı Mehmet DEVECİ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mah. 220 ada 1 parsel sayılı taşınmazın9.348,60 m²'lik kısmı ve ek kamulaştırma kararı ile 5.921,36m² kısımında,

2023/177 Esas sayılı dosyasından davalı Savaş TETİK aleyhine Denizli ili, Merkezefendiilçesi, Kumkısık Mahallesi, 220 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 3.450,75 m²'lik kısımında,

2023/179 Esas sayılı dosyasından Davalılar ADEM ÖZKAYA, HALİL İBRAHİM ÖZKAYA, MEHMET HİLMİ ÖZKAYA, NİMET ÖZKAYA, RAFET ÖZKAYA, SELAVAT ÜNVER, ŞERİFE ÖZKAYA, YILDIZ YENİ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 257 ada 11 parselsayılı taşınmazın 9974,59 m²'lik kısımında,

2023/181 Esas sayılı dosyasından davalılar DUDU ERCAN, KADİR SAĞIRKAYA, BAYAR SAĞIRKAYA, GÜRHAN SAĞIRKAYA, AKIN SAĞIRKAYA, ÖMER ÖZEL, ŞENAY KORUK aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mah. 256 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 3497,52 m²'lik kısımında,

2023/183 Esas sayılı dosyasından Davalılar ALİ KÖMÜR, AYHAN KESKİNER, AYKUT DÜLGER, AYŞE KOÇANOĞLU, FATMA KOCABEY, FİRDEVS DÜLGER, GÜLİZAR DÜLGER, HACER KARTAL, HİCRAN KOCAGERİZ, HÜSEYİN BULUT, HÜSEYİN DÜLGER, HÜSEYİN KESKİNER, HÜSEYİN KÖMÜR, İSMAİL KOCAGERİZ, KAZIM DÜLGER, MEHMET ALİ BULUT, MEHMET ALİ KESKİNER, MUSTAFA DÜLGER, NERİMAN DÜLGER, NİMET KÖMÜR, PEMBE ERBAY, RABİA CAN, RAZİYE KIRLI, REFİK DÜLGER, SELCAN DÜLGER, SEMRA KARACA, SERDAL DÜLGER aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi 217 ada4 Parsel sayılı taşınmazın 1.779,05 m²'lik kısımında,

2023/185 Esas sayılı dosyasından Davalılar BEYZA NUR ASLAN, RECEP TAYYİP ASLAN, AHMET ASLAN, ALİ İHSAN ASLAN aleyhine Denizli ili Merkezefendi İlçesi Kumkısık Mahallesi151 ada 2 parsel sayılıtaşınmazın 11856,01 m2'likkısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur.23/08/2023