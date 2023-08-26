Yayınlanma: 26 Ağustos 2023

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/245+243+241+239+237+233+235+229+227+231 esas sayılı dosyaları

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememizin;

2023/245 Esas sayılı dosyasından davalı SANİYE AKTÜRK aleyhine Denizli ili,Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mah. 365 ada130 parsel sayılı taşınmazın 2049,61 m²'lik kısımında,

2023/243 Esas sayılı dosyasından davalı OSMAN HAZAR aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mah. 132 ada 95 parsel sayılı taşınmazın788,98 m²'lik kısımında,

2023/241 Esas sayılı dosyasından davalı HASAN İRFAN AKAY aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mah. 132 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 31.758,63 m²'lik kısımında,

2023/239 Esas sayılı dosyasından davalılar BİLGEN DOĞAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 365 ada 142 parsel sayılı taşınmazın 8.066,83 m²'lik kısımında,

2023/237 Esas sayılı dosyasından Davalı HASAN KILINÇ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 132 ada 104 parsel sayılı taşınmazın 214,87 m²'lik kısımında,

2023/233 Esas sayılı dosyasından davalı MEHMET ALİ ÇELİK aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mah. 365 ada 128 parsel sayılı taşınmazın 806,80m²'lik kısımında,

2023/235 Esas sayılı dosyasından Davalı FARUK ÖKSÜZ aleyhine Denizli ili Pamukkale ilçesi,Irlıganlı Mahallesi 364 ada 13 Parsel sayılı taşınmazın 227,19 m²'lik kısımında,

2023/229 Esas sayılı dosyasından Davalı GÜLTEN YILMAZ aleyhine Denizli ili Pamukkale ilçesi,Küçükdere Mahallesi 132 ada 42 Parsel sayılı taşınmazın 1.081,13 m²'lik kısımında,

2023/227 Esas sayılı dosyasından Davalılar AHMET ÖZER ÖZÜNLÜ, GÜLBİN ÖZÜNLÜ, MEHMET LEVENT KOCAALAN, ORHAN ÖZÜNLÜ, SALİH BÜLENT KOCAALAN, ŞÜKRAN ÖZÜNLÜ aleyhine Denizli ili Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi 132 ada 91 Parsel sayılı taşınmazın 1.646,80 m²'lik kısımında,

2023/231 Esas sayılı dosyasından Davalı BURAK DEDA aleyhine Denizli ili Pamukkale İlçesi Küçükdere Mahallesi 132 ada 61 parsel sayılı taşınmazın 18.834,13 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumunKarayolları Genel Müdürlüğü olduğu, davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur. 23/08/2023