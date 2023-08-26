Yayınlanma: 26 Ağustos 2023

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/191 esas sayılı dosyası

Davacı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizin;

2023/191 Esas sayılı dosyasından davalı RECEP SÖKEL, HAFİZE KIZILHAN, NESLİHAN ÇINAR, MUHAMMED SÖKEL, TESLİME AKBULAT, FATMANA TUTULMAZ, NACİYE ÇALHAN, RAMAZAN AKIN, FATMA İNAMLIK, MUSTAFA AKIN, ELİF BARIŞ, ŞERİFE KIZILHAN, TESLİME GÜNER, AYŞE DUDU ÇOBAN, MERYEM UYSAL, VEYSEL SÖKEL, HALİL SÖKEL,ABDULLAH SÖKEL aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, İstiklal Mah. 917 ada 1 nolu parsel ve 918 ada 1 nolu parselin imar yolunda kalan bina ve ağaçların kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.23/03/2023 23/08/2023