Yayınlanma: 26 Ağustos 2023

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/153+151+149+147+145+143+141+139 esas sayılı dosyaları

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2023/153 Esas sayılı dosyasından davalı BEKİR GÖLBAŞI aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mah. 237 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 1.266,52 m²'lik kısımında,

2023/151 Esas sayılı dosyasından davalı NAZİKE ÇOBAN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mah. 0 ada 135 parselsayılı taşınmazın 7.434,00 m²'lik kısımında,

2023/149 Esas sayılı dosyasından davalı HÜSEYİN PAMUKÇU aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mah. 233 ada 20 parsel sayılı taşınmazın12.223,11 m²'lik kısımında,

2023/147 Esas sayılı dosyasından davalılar AYSUN ÖZKAYA, FATMA AKBABA, GÜLSÜM BACAK, GÜLÜSTAN KUL, İDRİS MEHMET ÜNLÜ, İSA ÜNLÜ, MEVLÜT ÇAVUŞ, MEVLÜT ÜNLÜ, MÜRÜVVET BURHAN, TÜRKAN YILMAZ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 233 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 6.454,61 m²'lik kısımında,

2023/145 Esas sayılı dosyasından Davalılar ALPEREN İLKİMEN, AYŞE KALKINÇ, AYŞE KESKİN, AYTUR KALKINÇ, BARIŞ İLKİMEN, ESMA KALKINÇ, FATMA BURAK, FERİT GÖKNAR, GÜLLÜ İLKİMEN, HALİL İLKİMEN, HASAN İLKİMEN, HASAN KALKINÇ, HATİCE KALKINÇ, HATİCE KALKINÇ, HATİCE TOPTANI, HENDİZE KAYNAR, HURİYE PERİ, HÜSEYİN İLKER KALKINÇ, İSMAİL İLKİMEN, İSMAİL KALKINÇ, İSMAİL SONER KALKINÇ, MEHMET KALKINÇ, MEHMET FATİH KALKINÇ, MELEK KALKINÇ, MERYEM İKİZMEN, MERYEMANA KALKINÇ, ÖMER KALKINÇ, RAMAZAN KALKINÇ, RAMAZAN KALKINÇ, SAİT KALKINÇ, SANİYE SEZER, SULTAN KALKINÇ, ŞEBNEM KALKINÇ GÜNGÖR, ŞERİFE İLKİMEN, ŞERİFE SÖZEN, ŞERMİN KALKINÇ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mahallesi, 262 parselsayılı taşınmazın 8.624,42 m²'lik kısımında,

2023/143 Esas sayılı dosyasından davalı CENNET KOZAKBAŞ, İSMAİL CANBAY, MERYEM DURMUŞ, ÖNDER KAZAK, ÖZAY KAZAK, ÖZNUR EFE, RAGIP CANBAY, RAMAZAN CANBAY aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mah. 0 ada 164 parsel sayılı taşınmazın 293,14m²'lik kısımında,

2023/141 Esas sayılı dosyasından Davalılar AYŞE DENİZ, EMİR AYŞE KISA, FERİDE YAYLA, HİLMİ KISA, İLKNUR TEFCİ, NEZAHAT KISA, NEZAHAT ÖZKAYA, ŞÜKRÜ KISA, ZEHRA KARA aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi 258 ada 3 Parsel sayılı taşınmazın 5.953,12 m²'lik kısımında,

2023/139 Esas sayılı dosyasından Davalı ADNAN ÖZEL, FATMA VURAL, GÜLŞEN GEDİZ, HASİBE ÇETİN, HÜSEYİN ÖZEL, MUSTAFA BACAK, MUSTAFA ALİ ÖZEL, OKŞAN URHAN, PERİHAN BACAK, SADET ÇAVUŞ, ŞÜKRAN ÜRKMEZ, TÜRKAY BACAK, YILDIZ ÖZEL aleyhine Denizli ili Merkezefendi İlçesi Yeşilyayla Mahallesi 237 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 7.857,03 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.23/08/2023