Yayınlanma: 26 Ağustos 2023

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/125+123+121+117+101+119 esas sayılı dosyaları

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememizin;

2023/125 Esas sayılı dosyasından davalı ÖZCAN SERT aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mah. 218 parsel sayılı taşınmazın2.211,77 m²'lik kısımında,

2023/123 Esas sayılı dosyasından davalı MEHMET GÜN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mah. 237 ada 7 parselsayılı taşınmazın 7.965,62 m²'lik kısmı ile 6.491,84 m²'lik kısımında,

2023/121 Esas sayılı dosyasından davalılar GÜLİZAR BIYIKOĞLU, MEDİNE BIYIKOĞLU, AYŞE BIYIKOĞLU, NAİLE YALÇIN, ÇETİN ALİ YILMAZ, RAHİME YILMAZ, ERDOĞAN YILMAZ, ADEM YILMAZ, MELEK ÇİLOĞLU, AYŞE GÖKCAN, SANİYE DALKILIÇ, FİKRİYE ŞEN, EMİRE KESKİN, SEVİM ÇAKIR, HAFİZE KOCAKULAK, MEHMET KOCAKULAK, FAHRİ KOCAKULAK, MUHARREM KOCAKULAK, KAMİL KOCAKULAK, LÜTFİYE ATİK, NERİMAN SAĞLIK, HURİYE İNANLI, EMİNE SARIOĞLU, NURAY KOCABAY, İSMAİL KOCAKULAK, GÜLSÜM KOCAKULAK, MUHAMMET KOCAKULAK, AHMET KOCAKULAK, GÜLSÜM KOCAKULAK, GANİME AYDIN, SAİME ÖZGÜL, RAŞİT ÇALIŞKAN, HATİCE ÇALIŞKAN, MURAT ÇALIŞKAN, ALİ ÇALIŞKAN, DERYA YILMAZ, FİKRET ÇALIŞKAN, ÜNAL ÇALIŞKAN, HACER ÇALIŞKAN, MEHMET ÇALIŞKAN, SAİM ÇALIŞKAN, MUSTAFA ÇETİN, HÜSEYİN ÇETİN, MEHMET ÇETİN, ŞADİYE ÇETİN, FATMA ÇETİN, ALTAN TAN, YAŞAR TAN, MELİHA COŞKUN, İLKAY DOKUZ, FERİDE ÖZEN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Üzerlik Mah. 216 parsel sayılı taşınmazın 105.083,14 m²'lik kısımında,

2023/117 Esas sayılı dosyasından Davalı ZEYNEP KİPRİT aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Mahallesi, 219 parsel sayılı taşınmazın 9.439,91 m²'lik kısımında,

2023/101 Esas sayılı dosyasından davalılar ALİ ŞARBAK, EMİN ŞARBAK, FATMA BARZALI, HAVANE GÖKMEN, MUSA ŞARBAK, OSMAN ŞARBAK, SERDAR ŞARBAK aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mah. 260 parsel sayılı taşınmazın 36.108,92m2'lik (ANA GÖVDE) kısmı ile 563,55 m²'lik (ek kamulaştırma) kısımında,

2023/119 Esas sayılı dosyasından Davalılar ALİ RIZA ER, CAFER ŞEN, CEVDET ŞEN, DURMUŞ ALİ ÇAKIR, EMİR AYŞE KATRANCI, FATMA DEYMECİ, FATMA DURSUN, FERHAT GECEKUŞ, GÜLİZAR SELÇUK, HÜLYA KARA, HÜSEYİN DURSUN, MEHMET ÇAKIR, MEHMET DURSUN, MUHARREM ŞEN, MUHSİN ŞEN, NURAN SULU, NURSEL YILDIZ, PEMBE ERİK, SÜLEYMAN ŞEN, ŞEHRİBAN ŞEN, ŞEHRİBAN NUR ÖZDEMİR, TAYYİBE ŞEN, TEKİN ŞEN, ÜMMÜ KESKİNER, ÜNAL ŞEN, YALÇIN ÇAKIR, YUSUF KENAN ŞEN aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi 217 ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 49.076,45 m²'lik kısımında,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'na yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 23/08/2023