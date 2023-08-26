Yayınlanma: 26 Ağustos 2023

T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2023/169+167+165+163+161+159+157+155 esas sayılı dosyaları

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğütarafından mahkememizin;

2023/169 Esas sayılı dosyasından davalı OSMAN ARPACIK aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mah. 233 ada 61 parselsayılı taşınmazın 5714,50 m²'likkısımında,

2023/167 Esas sayılı dosyasından davalı CENNET KOZAKBAŞ, İSMAİL CANBAY, MERYEM DURMUŞ, ÖNDER KAZAK, ÖZAY KAZAK, ÖZNUR EFE, RAGIP CANBAY, RAMAZAN CANBAY aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi Mah. 0 ada 163 parselsayılı taşınmazın 2650,00 m²'lik kısımında,

2023/165 Esas sayılı dosyasından davalı SELAHATTİN DİNÇER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mah. 249 ada 3 parsel sayılı taşınmazın56,68 m²'lik kısımında,

2023/163 Esas sayılı dosyasından davalı AYŞE IŞIKKAN, GÜLPERİ SOLAK, HANİFE ÖZER, KÜBRA ÇOLAK, NAZİFE SOLAK, VİLDAN BAYAM aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 237 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 13.503,76 m²'lik kısımında,

2023/161 Esas sayılı dosyasından Davalılar NİYAZİ DÜLGER, CENGİZ DÜLGER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi, 256 ada 1 parselsayılı taşınmazın 2398,11 m²'lik kısımında,

2023/159 Esas sayılı dosyasından davalI KÖKSAL KAPLAN aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mah. 233 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 15.043,11 m²'lik kısmında,

2023/157 Esas sayılı dosyasından Davalılar CEMİLE KAPLAN, NERMİN PEKER aleyhine Denizli ili Merkezefendi ilçesi, Yeşilyayla Mahallesi 256 ada3 Parsel sayılı taşınmazın 9069,51 m²'lik kısımında,

2023/155 Esas sayılı dosyasından Davalı MUSTAFA UYKUN aleyhine Denizli ili,Merkezefendi İlçesi Yeşilyayla Mahallesi 237 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 6.804,15 m2'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 23/08/2023