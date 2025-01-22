T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 22.01.2025 - 00:01

DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU



Sayı :2024/536 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI HK.

Davacı , Hazine Ve Maliye Bakanlığı İleDavalı Denizli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Denizli ili, Pamukkaleİlçesi, AkköyMahallesi, eski 1726 parsel nolu (yeni 295 ada 22 parsel) Taşınmazın hissedarı Kazım'ın dosyamızda yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığı, nüfus kaydına ulaşılamadığı, sağ olup olmadığının bilinmediği, bilgisi bulunanların mahkememiz 2024/536 Esas sayılı dosyasına bilgi ve belge sunmaları aksi halde adı geçen şahıslar hakkında gaipliğine karar verileceği hususu Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi ve 713. maddesi gereğince tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 14/01/2025