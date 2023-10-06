T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/226 ve 2023/318 Esas sayılı dosyalar

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

2023/226 Esas sayılı dosyasından davalı MELİKE ACAR aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesi, Dikilitaş Mevkii, 221 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın 4.245,84 m²'likkısmında,

2023/318 Esas sayılı dosyasından davalı BEŞ N MERMER PETROL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Tekkeköy mahallesi, Köyiçi mevkii, 8232 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 766,91 m2’lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletişim Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 28/09/2023