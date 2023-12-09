T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 09 Aralık 2023

ESAS NO: 2022/563 Esas

Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programında 17D000220 proje numarası ile yer alan 154 kV Denizli Batı - Adıgüzel TM E.İ.H ile 154 kV Denizli 2 TM- Denizli Batı TM E.İ.H güzergahına isabet eden davalı Gülsüm DÜLGER aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mah. 205 ada 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasının,Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup davanın dilekçeler aşamasında olduğu,

Kamulaştırılmasına karar verilen yukarıda belirtilen 3 parsel sayılı taşınmazın 144 m²'lik kısmında mülkiyet kamulaştırılması, 2.015,99 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı kısmının kamulaştırıldığı, tapu malikinin yukarıda ismi yazılı davalı olduğu,

Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur. 09/12/2022