T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 30 Aralık 2023

ESAS NO: 2023/604-606-608-610-612-614-616-618-620-622-624-626-628-630-634 Esas sayılı dosyaları

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizin;

2023/604 Esas sayılı dosyasından davalılar Bahriye Acar, Fatma Acar, Fatmana Ural, Mehmet Ural, Meryem Altıntaş, Mustafa Döğer, Ömer Ural, Ramazan Ural, Tekin Ural aleyhine Denizli ili,Honaz ilçesi, Akbaş Mahallesi 253 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 24,21 m2 lik kısmında mülkiyet hakkı ve 473.36 m2'lik irtifak alanınında,

2023/606 Esas sayılı dosyasından Davalılar Asım Özdemir, Bahriye Despina Lapçin, Dudu Özdemir, Emine Acar, Güllü Alakuş, Gürsel Özdemir, Hörü Erkarslan, Mehmet Özdemir, Metin Özdemir, Mustafa Özdemir, Nuray Çomaklı, Rasim Özdemir, Sevilay Erten, Veysel Lapçin, Yeter Avcı, Zeynep Özdemir aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Yukarıdağdere Mahallesi 130 ada 174 parsel sayılı taşınmazın 0 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı ve 31 m2 lik alınının irtifak,

2023/608 Esas sayılı dosyasından davalılar Meryem Yıldırım, Selma Sayan, Suat Mustafa Yıldırım, Ümmügül Birgül aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Yukarıdağdere Mahallesi 130 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 0 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı ve 489,43 m2'lik irtifak,

2023/610 Esas sayılı dosyasından davalılar Ahmet Bozdemir, Bekir Bozdemir, Mevlüt Bozdemir, Nuri Bozdemir, Ramazan Bozdemir, Ümmühan Acar aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Akbaş Mahallesi 234 ada 1 parsel sayılı taşınmazın21,9 m2lik kısmında mülkiyet hakkı ve 736,98 m2'lik irtifak alanında,

2023/612 Esas sayılı dosyasından davalı Mehmet Dolan aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Akbaş Mahallesi 251 ada 2 parsel taşınmazın 15.54 m2lik kısmında mülkivet hakkı ve 1152.83 m2'lik irtifak alanında,

2023/614 Esas sayılı dosyasından davalı Şerife Haytabey aleyhineDenizli ili Honaz ilçesi Akbaş Mahallesi 254 ada 92 parsel taşınmazın 9.52 m2lik kısmında mülkiyet hakkı ve 786.86 m2'lik irtifak alanında,

2023/616 Esas sayılı dosyasından davalı Horiye Okumuş aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Yukarıdağdere mahallesi 112 ada 2 parselsayılı taşınmazın 0 m² 'lik kısmında mülkiyet hakkı, 198.7 m2'lik irtifak alanında,

2023/618 Esas sayılı dosyasından davalı Emine Akdemir, Şükrü Demircan aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Akbaş Mahallesi 239 Ada 125 parsel sayılı taşınmazın 0 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı ve 2.167,77 m2'lik irtifak alanında tamamında,

2023/620 Esas sayılı dosyasından davalı Mehmet Ömürlü aleyhine Denizli ili Honaz İlçesi, Aşağıkaraçay Mah. 185 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 0 m2'lik kısmında mülkiyet hakkı ve 324,76 m2'lik irtifak,

2023/622 Esas sayılı dosyasından Davalılar Ali Çimendir, Aygül İlçioğlu, Elif Topçu, Mehmet Ali Çimendir, Perihan Özdemir, Sezen Türk. Suzan Çoban, Sündü Çimendir, Ümran Yiğit aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi AşağıkaraçayMah. 194 ada 2 parsel sayılı taşınmazın0 m2lik kısmında mülkiyet hakkı ve 435.52 m2'lik irtifak alanında

2023/624 Esas sayılı dosyasından davalı Himmet Alakuş Ömürlü aleyhine Denizli ili, Honaz ilçesi, Akbaş Mahallesi 254 ada 27parsel sayılı454,41 m2 lik taşınmazın, 236,29 m2'lik irtifak alanında, Denizli ili Honaz ilçesi, Akbaş Mahallesi 254 ada 32 parsel sayılı 236,26 m2'lik taşınmazın 120,36 m2'lik irtifak alanında,

2023/626 Esas sayılı dosyasından davalı Mehmet Ali Birgül aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Yukarıdağdere Mahallesi 111 ada 14 parsel sayılı taşınmazın tamamında, 37,1 m2lik kısmında mülkiyet hakkı ve 2.866,03 m2'lik irtifak alanında,

2023/628 Esas sayılı dosyasından davalılar Ayten Birgi, Döne Alakuş, Fatmana Ural, Gülseren Gökalp, Hamdi Alakuş, Kalip Alakuş, Yahya Alakuş aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Akbaş Mahallesi 254 ada 90 parsel sayılı taşınmazın 0 m2lik kısmında mülkiyet hakkı ve 671.74 m2'lik irtifak alanında,

2023/630 Esas sayılı dosyasından davalılar Cennet Dikmen, Hatice Saruhan aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi 141 ada 13 parsel sayılı 740,03 m2'lik taşınmazın 168,08 m2'lik irtifak alanında,

2023/634 Esas sayılı dosyasından davalı Mustafa Çakır aleyhine Denizli ili Honaz ilçesi Akbaş Mahallesi 239 ada 127 parsel sayılı 4.746,07 m2 lik taşınmazın, 336,73 m2'lik irtifak alanında,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Karayolları Genel Müdürlüğü'na yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur. 28/12/2023