T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 27.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442esas sayılı dosyaları

Davacı Karayolları GenelMüdürlüğü tarafından mahkememizin;

1) 2023/426 esas sayılı dosyasından davalı CEVRİYE SÜNGÜ, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 134 ada 47 parselde 146,15 m2'lik kısmında,

2) 2023/427 esas sayılı dosyasından davalı HURİYE ERGİ, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 134 ada 39 parselde 239,51 m2'lik kısmında,

3) 2023/428 esas sayılı dosyasından davalı CANİP ÇAVDAR, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 134 ada 80 parselde 298,65 m2'lik kısmında,

4) 2023/429 esas sayılı dosyasından davalılar ABDULLAH GÖRGÜLÜ, BERRİN GÖZLÜKAYA, MUHAMMED GÖRGÜLÜ, NESRİN GÖRGÜLÜ GÜVENİR, FATMA GÖRGÜLÜ, FATMA TEKİN, HACER GÖRGÜLÜ, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 132 ada 116 parselde 1.434,29 m2'lik kısmında,

5) 2023/430 esas sayılı dosyasından davalı CANİP ÇAVDAR, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 134 ada 81 parselde 1.936,33 m2'lik kısmında,

6) 2023/431 esas sayılı dosyasından davalılar DÖNDÜ SALDIR, KADRİYE GÜRHAN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 9398 ada 9 parselde 374,87 m2'lik kısmında,

7) 2023/432 esas sayılı dosyasından davalılar ABDULLAH GÖRGÜLÜ, BERRİN GÖZLÜKAYA, MUHAMMED GÖRGÜLÜ, NESRİN GÖRGÜLÜ GÜVENİR, FATMA GÖRGÜLÜ, FATMA TEKİN, HACER GÖRGÜLÜ, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere Mahallesi, 132 ada 126 parselde 1.641,90 m2'lik kısmında,

8) 2023/433 esas sayılı dosyasından davalılar ADİL ÖZMEN, AHMET DERELİ, AHMET SAMANLI, ALİ ÖZMEN, ALİ ŞİMŞEK, AYŞE TEKİN, EŞE GÜLER, FATMA DERELİ, GÜLNAZ ÖZMEN, GÜLSÜM ÇİĞDEM, HALİL ŞİMŞEK, HASANMERT ÖZMEN, İSMAİL DERELİ, İSMAİL ÖZMEN, MUSA ŞİMŞEK, SADIK DERELİ, SAHİDE GÖKMEN, SELMA ÖZMEN, SERKAN SAMANLI, YÜKSEL SAMANLI, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 248 ada 86 parselde 186,62 m2'lik kısmında,

9) 2023/434 esas sayılı dosyasından davalı MEVLÜT CANDEMİR, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 225 ada 107 parselde 232,86 m2'lik kısmında,

10) 2023/435 esas sayılı dosyasından davalıl MEVLÜT CANDEMİR, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 228 ada 1 parselde 264,28 m2'lik kısmında,

11) 2023/436 esas sayılı dosyasından davalı MUSTAFA ACAR, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 107 ada 1 parselde 205,04 m2'lik kısmında,

12) 2023/437 esas sayılı dosyasından davalı MEVLÜT CANDEMİR, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 225 ada 109 parselde 76,63 m2'lik kısmında,

13) 2023/438 esas sayılı dosyasından davalı MUSTAFA TURGUT DALAMAN, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 9401 ada 11 parselde 1049,36 m2'lik kısmında,

14) 2023/439 esas sayılı dosyasından davalılar HALİL TOPÇU, HANİFE TOPÇU, KEZİBAN TOPÇU, YETER ÖZTÜRK, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 9401 ada 16 parselde 156,41 m2'lik kısmında,

15) 2023/440 esas sayılı dosyasından davalılarMEVLÜT CANDEMİR, MEHMET ÇİNGİR, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 228 ada 2 parselde 521,96 m2'lik kısmında,

16) 2023/441 esas sayılı dosyasından davalı MUSTAFA ACAR, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 0 ada 161 parselde 478,93 m2'lik kısmında,

17) 2023/442 esas sayılı dosyasından davalı GALİP NEBİOĞLU, aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 9441 ada 37 parselde 273,40 m2'lik kısmında, kamu yararı kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumunKarayolları Genel Müdürlüğü olduğu, davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti KarayollarıGenel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği, davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Karayolları GenelMüdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur.12/12/2023