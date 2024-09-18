T.C. DENİZLİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18.09.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/510 Esas

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜtarafından mahkememizin;

2024/510 Esas sayılı dosyasından davalılar AHMET ATİK, HABİBE ATİK, İBRAHİM ATİK, ÖMER ATİK aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi, 226 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın 256,00 m² 'lik ve 2048,21 m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumunTürkiye Elektrik Dağıtım A.Ş olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalılarınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Teiaş Genel Müdürlüğü 'nün yöneltmesi gerektiği,

Davalılarınyukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜadına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur. 12/09/2024