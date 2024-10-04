T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:01

T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/676 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/676 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 7.300.000,00 1

Taşıt 61AHJ384 Plakalı , 2015 Model , AUDI Marka , S8 Tipli , CTF003160 Motor No'lu, WAUZZZ4H3FN029678 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Arkadan itiş , Rengi Siyah , Silindir hacmi:3993, kilometre:107.703 Motor gücü:382 Kw, çekiş tipi:Arka 4x2, silindir sayısı:8, sürücü dahil 5 koltuklu, kullanım amacı:yolcu nakli-hususi otomobil. Anahtar, ruhsat, plaka mevcuttur.Radyo/teyp, dijital klima, otomatik cam, sunroof, hız sabitleyici, park sensörü, yağmur sensörü, far sensörü, geri görüş kamerası vardır. Araç üzerindeki donanım gözle kontrol sonucu tespit edilmiştir, donanımların çalışma ve arıza kontrolleri ekipman olmadığından saha koşullarında detaylı incelemeleri yapılmamıştır. Otopark giriş tarihi:01/08/2024, lastik çapı:275/35 R21- 45/22, lastikler orta durumda, alaşımlı jant, deri koltuk, 6 hava yastıklı, aküsü iyi durumdadır. Motor numarası mevcut imkanlar dahilinde okunamamıştır. Motoru çalışmaktadır ve çalışmasında bir sorun gözlemlenmemiştir. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler mevcuttur.İç döşeme ve koltuklar iyi durumdadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:35

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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:35

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:35

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.370.000,00 1

Taşıt 48APF277 Plakalı , 2022 Model , TOYOTA Marka , HİLUX Tipli , 2GDD119685 Motor No'lu, MR0JB3DD302305818 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Çekiş Tipi Arkadan itiş, Rengi Beyaz, Silindir hacmi:2393, kilometre:34.790 Motor gücü:110 Kw, çekiş tipi: Arka 4x2, Sürücü dahil 5 koltuklu, Araç sınıfı:N1 Pickup Kamyonet. Aracın anahtarı, ruhsatı, plakası mevcuttur. Araçta radyo/teyp, dijital klima, otomatik cam, hız sabitleyici, park sensörü, yağmur sensörü, far sensörü vardır.Otopark giriş tarihi 01/08/2024'tür. Lastik çapı 265/60 R18, lastikler orta durumda, alaşımlı jant, döşemeler kumaş-deri, 5 hava yastıklı, akü iyi durumdadır. Motor numarası mevcut imkanlar dahilinde okunamamıştır. Motoru çalışmaktadır ve çalışmasında bir sorun gözlemlenmemiştir. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler mevcuttur.İç döşeme ve koltuklar iyi durumdadır. Araç üzerindeki donanım gözle kontrol sonucu tespit edilmiş olup donanımların çalışıp çalışmadığı hakkında arazi koşullarında detaylı inceleme yapılamamıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2024 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:55



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2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2024 - 10:55

01/10/2024 (İİK m.114/4)











