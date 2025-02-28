T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 28.02.2025 - 00:01

T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2022/686 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/686 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mah, Karapınar Mevkii,133 ada, 3 parselde kayıtlı 49.763,00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın müflis şirkete ait 44497/498850 hissesi satılacaktır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir bina yada yapı yoktur. Boş arsa konumundadır.Engebeli bir haldedir. Kısmen dere şeklindedir. Taşınmaz içinde kot farkları çoktur. Taşınmazın etrafındaki yollar açılmış yakın çevresindeki parsellerde yapılaşmalar devam etmektedir. Meskun mahal içindedir. Ulaşımıher türlü vasıtayla çok kolaydır. Merkezefendi Belediyesinin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmazın kaydı üzerinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak kaydı bulunmakta olup taşınmaz bu yükümlülük ile birlikte satılacaktır.

Adresi: Yenişafak Mahallesi, 1085 Sokak, No:3 Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü: 49.763 m2

İmar Durumu: Merkezefendi İlçesi Uygulama İmar planı dahilinde; ağaçlandırılacak alan şeklindedir.

Kıymeti: 44.388.177,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: 1) TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak kaydı bulunmakta olup bu yükümlülük ile birlikte satılacaktır. 2) Taşınmazın kaydında Denizli 5.İcra Müd.2001/400 Tal.sayılı ihtiyati tedbir kaydı mevcuttur.Söz konusu ihtiyati tedbir Ankara 4. Asliye Ticaret mah.2001/535 esas sayılı dosyasına aittir. Mahkeme tarafından tedbirin kalktığı bildirilmiştir. 3) Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/04/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 30/04/2025 - 10:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/05/2025 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati: 03/06/2025 - 10:20

25/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.