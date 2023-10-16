T.C. DERELİ ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü vekiliAv. Burçak Kalay tarafından aşağıdaki listede sıralı,kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların mülkiyet haklarının tapuda karayolları adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10.maddesi gereğince mahkememizde açılmış bulunan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında;

1- Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nün 08/07/2023 tarihi ve2023/200 sayılı kararı gereğince belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası dereli şubesine açılacak olan bir hesaba yatırılacağı,

3- Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki (2) haftaiçinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği,

4- Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilineceği,

5- Açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yönetilmesi,

6- Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda dava açmadığınız, idari davanın açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığını belgelendirmediğiniz takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, hususlarındaki keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.