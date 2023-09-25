T.C. DERİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 25 Eylül 2023

Sayı: 2021/360 Esas 02/03/2023

Davacı, YUSUF ÖZTOP ile Davalı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Mardin İli Derik İlçesi Tepebağ Mahallesi 163 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın( ilgili taşınmaza ilişkin gerekçeli karar bilgisi ekte gönderilmiş olup,) hüküm ve tasarrufu altında, taşınmazın 35 yılı aşkın süredir kullanımında olduğu iddiaları ile Derik İlçesi Tepebağ Mahallesi halkından Yusuf Öztopadına tescili talep edildiğinden bu yerde hak ve iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgeler ile birlikte 1 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen ihtar olunur.

İLGİLİ KİŞİ: YUSUF ÖZTOP - 48322598720 MARDİN ili, DERİK ilçesi, TEPEBAĞ mah/köy, 61 Cilt, 169 Aile sıra no, 12 sırada nüfusa kayıtlı, CEMİL ve EÇÇİ oğlu/kızı, 01/01/1952 doğumlu,