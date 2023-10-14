T.C. DEVELİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14 Ekim 2023

Esas No: 2010/57 Esas

Davacı Fatih Ardahan vekili tarafından tarafından T. Halk Bankası AŞ. İbrahim Bozbeşparmak, Muhammed Salih Altuntaş ve Tasfiye halinde Demim Org. Eğitim. Gıda. San ve Dış Tic.Ltd. Şti aleyhine mahkememizin 2022/57 esas sayılı dosyası ile açılan İhalenin feshine ilişkin şikayetin kabulü ile ; Develi İcra Müdürlüğü'nün 2018/361 Talimat sayılı dosyasındaki Kayseri ili Develi ilçesi İbrahimağa Mahallesi 1979 ada 1 parsel 3. kat 9 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazın 11/10/2022 tarihinde gerçekleştirilen ihalesinin feshine 26/01/2023 tarih 2022/57 esas, 2023/8 karar sayılıkararın davalı İbrahim Bozbeşparmak'a ilanen tebliğine, iş bu karara karşı tarafların, İİK. nun 363.maddesi gereğince davacı vekilive davalı Halk Bankasıyönünden tefhimden, diğer davalılar yönünden tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine, İstinaf yoluna başvurabileceklerine ve İstinaf başvurusunun, hakim havaleli bir dilekçe ile gerekli harç ve giderlerinin karşılanması koşuluyla mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın İcra Hukuk Mahkemesineyapılabileceğine ilişkin davalı İbrahim Bozbeşparmak'a karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.