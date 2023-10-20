T.C. DEVELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 20 Ekim 2023

Esas No: 2021/1622

Davacılar vekili Av.Hakan Demir tarafından Mahkememize açılan Ortaklığın giderilmesi davasında Davalılar Ramazan ve Münireden olma 23/03/1987 doğumlu Türkan Urfalıya veRamazan ve Münireden olma 16/03/1996 doğumlu Çiğdem Çam'a dava dilekçesi ve 31/01/2024 günü saat 09:20'e olan duruşma gününün tebliği ile duruşma günü Mahkememizde hazır bulunması varsa delillerini ve davaya karşı beyanlarını bildirmeleri gerektiği aksi taktirde yokluğunda yargılamaya devam olunarak karar verileceği hususu ilan olunur.