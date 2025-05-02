Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:01

T.C. DEVREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/265 Esas

DAVA: TAPU İPTALİ VE TESCİL (ZİLYETLİĞE DAYALI)

DAVACILAR: 1-FATİME KIYIRLI

2-HASAN DEDEOĞLU

3-MURAT DEDEOĞLU

4-NECİP DEDEOĞLU

5-NECLA DELİŞMEN

DAVALI: DEVREK MALİYE HAZİNESİ ADINA DEVREK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Dava konusu; Zonguldak ili, Devrek İlçesi, Tohumlar Köyü 358 Ada 4 Parsel (Evveliyatında Yeşilöz Köyü 1189 Parsel) sayılı dava konusu tapusuz taşınmazın, tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Devrek 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/265 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaması ya da itiraz yerinde görülmez ise ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa davacılar adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verileceği hususu 4721 Sayılı TMK' 713/4-5 Maddeleri Uyarınca ilan olunur.3.02.2025