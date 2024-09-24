T.C. DEVREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.09.2024 - 00:01

T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/124 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Seydiler ilçesi

MEVKİİ : Kepez Köyü

ADA NO : 119 ada

PARSEL NO : 20 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.409,02 m²'lik irtifak alanı ve 24,21 m²'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kepez Köyü Tüzel Kişiliği

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/124 Esas sayısında dava açılmıştır.