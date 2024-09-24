T.C. DEVREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/124 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Seydiler ilçesi
MEVKİİ : Kepez Köyü
ADA NO : 119 ada
PARSEL NO : 20 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.409,02 m²'lik irtifak alanı ve 24,21 m²'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kepez Köyü Tüzel Kişiliği
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/124 Esas sayısında dava açılmıştır.
#ilangovtr Basın No: ILN02092859