T.C. DİDİM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS NO: 2024/245 Esas
MİRASÇI: MEHMET SADULLAH ÖZTÜRK- 32293522266
Mahkememizce açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 26/03/2025 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.