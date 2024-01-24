T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24.01.2024 - 00:00

ESAS NO: 2022/105 Esas

Mahkememizin 2022/105 Esas sırasına kayıtlı davada; Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı UĞUR ÇINAR ve davalı NEVRİYE GÜNAY aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında verilen tensip ara karar gereğince davaya konu; Aydın ili Didim İlçesi Akköy mah. 1730 parsel sayılı taşınmazın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tesbit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 5 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur.