T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10 Kasım 2023

ESAS NO: 2022/544 08.11.2023

KARAR NO: 2023/618

Didim Cumhuriyet Başsavcılığının 28/11/2018 tarih ve 2018/1595 Esas sayıli İddianamesi ile sanık Üzeyir ve Nura oğlu, 01/01/1972 doğumlu 59353245118 TC kimlik numaralı Kazim BULUT hakkında müşteki Terfa BULUT'a karşı Basit Yaralama suçundan kamu davası açılmış Mahkememizin 21/01/2020 tarih ve 2018/988 Esas 2020/34 Karar sayılı kararı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, sanığın kasıtlı suç işlemesi nedeniyle Mahkememizin 13/06/2023 tarih ve 2022/544 Esas 2023/618 Karar sayılı kararı ile hükmün açıklanması ile sanığın 3.740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın bilinen adreslerine tebligat yapılamamış, mernis adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, iş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.