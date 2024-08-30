T.C. DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:01

DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/218 Esas

KARAR NO : 2024/162

Davacı ÖNER BIÇAKCI aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın KABULÜ ile ortaklığın satış sureti ile giderilmesine, satışın hissedarlar arasında kapalı usulde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu Hükümlerine göre yapılmasına dair istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davalı ÖZEN BIÇAKCI'ın tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden bu davalıya mahkememizin yukarıda özetlenen kararı tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.20/08/2024