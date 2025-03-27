T.C. DİNAR AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:01

T.C. DİNAR AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2024/169 Karar No: 2025/16

HÜKÜM ÖZETİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında Sanık Ali BİNBOĞA'nın sabit olan Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-F ve son cümlesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığın suç işleme kastının yoğunluğu ve suç tarihine göre suçtan elde edilen menfaat de dikkate alınarak takdiren 3 yıl 4 ay hapis ve 1160 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve gerekçeli karar tebliğinin, sanığın adreslerine çıkartılan tebligatların sanığın bildirilen adreste tanınmaması ve ikamet etmemesi nedeni ile iade edildiğinden yapılamadığı anlaşılmakla, tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık Beytullah ve Zeliha oğlu 28/10/1994 doğumlu Ali BİNBOĞA'ya;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Md gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğinden itibaren CMK 272 ve devamı maddeleri uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya başka yer Ağır Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyandabulunmak suretiyleKonya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere başvurabileceği aksi halde hükümlerin kesinleşeceği ilan olunur.

SANIK: ALİ BİNBOĞA, Beytullah ve Zeliha oğlu, 28/10/1994 d.lu