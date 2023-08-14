T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 14 Ağustos 2023

Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.

SIRA

İL

İLÇE

MAH/KÖY

ADA

PARSEL

ESAS NO

MALİK

Kamulaştırılacak Toplam

İrtifak Alanı

Kamulaştırılacak

Toplam

Mülkiyet Alanı

1

Afyon

Dinar

Akçaköy

0

479

2022/486

Yusuf Ziya oğlu. Latif Eren

1.944,46 m²

4,68 m²


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Fahrettin oğlu. Yusuf Ziya Eren

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2

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Akçaköy

0

481

2022/488

Nuh Naci oğlu. Muzaffer Tataç

796,92 m²

0 m²

3

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Karabedir

0

211

2022/500

Ali kızı. Hacer Elmas

586,49 m²

0 m²


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Ali kızı. Aysel Özkurt

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Ali kızı. Şayeste Kirazlı

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Ali kızı. Perihan Kirazlı

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Ali oğlu. Ramazan Güçlü

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4

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Karabedir

0

222

2022/502

Yusuf oğlu. Bayram Kırtaş

407,83 m²

20,50 m²


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Bayram oğlu. Nizamettin Kırtaş

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Bayram oğlu. Ramazan Kırtaş

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Nuri oğlu. Bayram Kırtaş

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Bayram oğlu. Emrullah Kırtaş

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Ahmet Ali oğlu. Ali Rıza Darakcı

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Ali Rıza oğlu. Ahmet Ali Darakcı

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Ali Rıza oğlu. Sebahattin Darakcı

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Ali Rıza kızı. Gülümser Kırtaş

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Nuri kızı. Nazire Yıldırım(Kırtaş)

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Nuri kızı. Hatice Kırtaş

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5

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Karabedir

0

228

2022/504

Hasan kızı. Tevhide Kızıldere

189,67 m²

0 m²

#ilangovtr Basın No: ILN01862004