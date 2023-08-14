T.C. DİNAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda taşınmaz bilgileri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar hakkında TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırma işlemlerine başlanmış olup, Mahkememizde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ile tescil davası açılmıştır. Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince Mahkememizce yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazda aşağıda belirtilen miktardaki alanda daimi irtifak hakkının TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lehine tapuya tescil edileceği, kamulaştırma bedelinin maliklerin hissesi oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Dinar/Afyonkarahisar Şubesine yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ/işbu ilan tarihinden itibaren itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususları, ilgililerine 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 Kanun ile değişik 10. maddesi gereğince ilân olunur.
SIRA
İL
İLÇE
MAH/KÖY
ADA
PARSEL
ESAS NO
MALİK
Kamulaştırılacak Toplam
İrtifak Alanı
Kamulaştırılacak
Toplam
Mülkiyet Alanı
1
Afyon
Dinar
Akçaköy
0
479
2022/486
Yusuf Ziya oğlu. Latif Eren
1.944,46 m²
4,68 m²
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Fahrettin oğlu. Yusuf Ziya Eren
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2
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Akçaköy
0
481
2022/488
Nuh Naci oğlu. Muzaffer Tataç
796,92 m²
0 m²
3
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Karabedir
0
211
2022/500
Ali kızı. Hacer Elmas
586,49 m²
0 m²
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Ali kızı. Aysel Özkurt
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Ali kızı. Şayeste Kirazlı
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Ali kızı. Perihan Kirazlı
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Ali oğlu. Ramazan Güçlü
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4
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Karabedir
0
222
2022/502
Yusuf oğlu. Bayram Kırtaş
407,83 m²
20,50 m²
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Bayram oğlu. Nizamettin Kırtaş
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Bayram oğlu. Ramazan Kırtaş
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Nuri oğlu. Bayram Kırtaş
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Bayram oğlu. Emrullah Kırtaş
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Ahmet Ali oğlu. Ali Rıza Darakcı
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Ali Rıza oğlu. Ahmet Ali Darakcı
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Ali Rıza oğlu. Sebahattin Darakcı
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Ali Rıza kızı. Gülümser Kırtaş
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Nuri kızı. Nazire Yıldırım(Kırtaş)
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Nuri kızı. Hatice Kırtaş
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"
5
"
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Karabedir
0
228
2022/504
Hasan kızı. Tevhide Kızıldere
189,67 m²
0 m²