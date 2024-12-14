T.C. DİYARBAKIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C DİYARBAKIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2023/422 Esas

Davacı, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ile Davalı , CE-HA YEMEK HİZMETLERİ TEMİZLİK SAĞLIK OTOMASYON İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;Davalı CE-HA YEMEK HİZMETLERİ TEMİZLİK SAĞLIK OTOMASYON İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiş olup yukarıda adı belirtilen davalı şirkete bilirkişi raporu, dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ etmek gerektiğinden ara karar uyarınca yukarıda ismi belirtilen davalı şirkete mahkememize cevap dilekçesi ve itirazlarını sunması için 2 haftalık kesin süre verildiği, süresi içesinde sunulmaması halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.