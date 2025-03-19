T.C. DİYARBAKIR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 19.03.2025 - 00:01

T.C. DİYARBAKIR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/17 Esas

DAVALILAR: 1- İBRAHİM HALİL KARTAL - Fatihpaşa Mh. Çiçek Sk. No: 19/1 İç Kapı No: 1 Sur / DİYARBAKIR

2- MEVLÜT KARTAL - Fatihpaşa Mh. Çiçek Sk. No: 19/1 İç Kapı No: 1 Sur / DİYARBAKIR

3- MURAT KARTAL - Fatihpaşa Mh. Çiçek Sk. No: 19/1 İç Kapı No: 1 Sur / DİYARBAKIR

Davacı Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan dava konusu Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Şemshane mh, 59 ada, 11 nolu parsele ilişkin Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından davacı vekilince sunulan dahili dava dilekçesi, Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 2018/11239 esas - 2019/18361 karar sayılı bozma ilamı ve duruşma zaptı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/04/2025 günü saat: 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.