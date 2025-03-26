Yayınlanma: 26.03.2025 - 00:01

T.C. DİYARBAKIR 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/1125 KARAR NO: 2024/1229

Mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkemenizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Mehmet Genco Kaya'ya (T.C No:308..422)'e ulaşılamadığı anlaşılmakla mahkememiz hükmünün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir. HÜKÜM : A-Davacının Boşanma Talebi Yönünden; Davanın KABULÜ ile, 1- Diyarbakır ili Kulp ilçesi, Konuklu Mah. Cilt: 34 Hane: 9 BSN: 102'te nüfusa kayıtlı, Mehmet Şerif ve Münevver kızı Silvan 07/09/1974 doğumlu, kızlık soyadı DAĞLI olan 30766447726 T.C. Kimlik numaralı RUKİYE KAYA ile aynı yer BSN: 57'da nüfusa kayıtlı Seyithan ve Meyrem oğlu Kulp 15/06/1975 doğumlu, 30895443422 T.C. Kimlik numaralı MEHMET GENCO KAYA'nın TMK166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA, 2- Davacı için dava tarihinden itibaren 1.000 TL tedbir nafakasının karar tarihi itibariyle 2.000 TL arttırılarak toplam 3.000 TL tedbir nafakasının kararın kesinleşmesine kadar tedbir kararın kesinleşmesine müteakip yoksulluk nafakası olmak üzere davalıdan tahsili ile DAVACI KADINA VERİLMESİNE, 3- Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 75.000 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 4-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 100.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, B-Davacı kadının ziynet talebi yönünden; Davanın FERAGAT NEDENİYLE REDDİNE, Dair kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere iş bu hüküm metni tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20/03/2025