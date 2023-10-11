T.C. DİYARBAKIR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 11 Ekim 2023

ESAS SAYISI: 2022/859 Esas

DAVALI: SAADET BAŞARI -35014362318 T.C.'nolu - İSABEY MAH.BELEDİYE KONUTLARI Davacı MEHMET ŞİRİN SAYAN tarafından davalılar AYŞE TOPAL, DİLBER ASLAN, HANİFE ÖLGÜ, SAADET BAŞARI, YASEMİN ALTAN aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Mahkememizin 2022/859 Esas sayılı dosyasına ilişkin davalı Saadet Başarı adına, dava dilekçesinde belirtilen adresine dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğe çıkartılmış olup, adresten ayrıldığı gerekçesiyle davetiye iade edildiğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davaya karşı beyanda bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nın 144.ve 147.maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu; dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/09/2023