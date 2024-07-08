T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2022/1509 Esas
Mahkememizde görülen Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;
4721 sayılı TMK'nın 594. maddesi gereğince; Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Güldiken Mah/Köyü, Cilt No:36, Aile Sıra No:112, BSN:1'de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Fatma oğlu, 12/01/1333 doğumlu, 19894812620 TC. kimlik numaralı HASAN YAYMAN'ın varsa mirasçılarının mirasçılık sıfatlarını Mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02044869