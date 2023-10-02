T.C. DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

ESAS NO : 2021/305 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Özdemir Mahallesi

MEVKİİ: Özdemir Mahallesi

ADA NO: 183 (tevhid/ifraz işlemi sonrası 20030 ada, 4 parsel)

PARSEL NO: 14

VASFI: Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI: Şükrü (Ömer Oğlu)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/305 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2023