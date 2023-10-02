T.C. DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2021/305 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER: Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Özdemir Mahallesi
MEVKİİ: Özdemir Mahallesi
ADA NO: 183 (tevhid/ifraz işlemi sonrası 20030 ada, 4 parsel)
PARSEL NO: 14
VASFI: Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI: Şükrü (Ömer Oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/305 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 13/09/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01901007