T.C. DİYARBAKIR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/302 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Özdemir Mahallesi

MEVKİİ: Özdemir Mahallesi

ADA NO: 184 ada 3 parsel (tevhid/ifraz işlemi sonrası 20032 ada, 6 parsel)

PARSEL NO: 2

VASFI: Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- ÖMER ÇELİK (OSMAN HÜSEYİN OĞLU)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: -

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/302 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2023