T.C. DİYARBAKIR 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05 Haziran 2023

ESAS NO: 2022/564 Esas

DAVALILAR: EVİN SÜLEYMANOĞLU TARAMAN Diclekent Mah. 274. Sk. No;3A/26 Kayapınar / DİYARBAKIR

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Hasırlı Mahallesi

ADA NO: 233 (yeni- 20142)

PARSEL NO: 22 (yeni -7)

VASFI: Arsa

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Davacı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

a) İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Diyarbakır Vakıflar BankasıMerkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerinizin ve savunmalarınızın ilandan itibaren 2 hafta içerisindemahkemeye bildirilmesi,

d) İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyanın duruşma gününün 13/06/2023 günü saat 09:20 olduğu, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarıncailgiliye ilan olunur. 15/05/2023