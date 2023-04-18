T.C. DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/21 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Uncular Mahallesi
ADA NO: 132
PARSEL NO: 2
VASFI: Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ: 1100.58 m'2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Fadimeana Demir, Gülsevim Baştürk, Mehmet Oruç, Rahmi Oruç, Sevim Oruç
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı Tedaş, Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Uncular Mahallesi 132 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. Maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Tedaş adına tescili için davacı Tedaş tarafından mahkememizin 2023/21 esas sayısında dava açılmıştır.
1- Kamulaştırma bedeli T.C. Ziraat Bankası Doğanhisar Şubesi'ne yatırılacaktır.
2- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
3- Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.