T.C. DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18 Nisan 2023

ESAS NO : 2023/21 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Uncular Mahallesi

ADA NO: 132

PARSEL NO: 2

VASFI: Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ: 1100.58 m'2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Fadimeana Demir, Gülsevim Baştürk, Mehmet Oruç, Rahmi Oruç, Sevim Oruç

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı Tedaş, Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Uncular Mahallesi 132 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. Maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Tedaş adına tescili için davacı Tedaş tarafından mahkememizin 2023/21 esas sayısında dava açılmıştır.

1- Kamulaştırma bedeli T.C. Ziraat Bankası Doğanhisar Şubesi'ne yatırılacaktır.

2- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

3- Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.