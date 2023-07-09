T.C. DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 09 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/48

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Harman Mahallesi,

ADA NO: 401

PARSEL NO: 26

VASFI: Bağ

YÜZÖLÇÜMÜ: 1,202.30 (m'2)

MALİKLERİN AD VE SOYADLARI: Hanife Çiğilli, İsmail Çağatay, İsmail Sefa Selçuk, Mehmet Selçuk, Nihat Çağatay, Süleyman Çağatay, Ümran Koyuncu, Vildan Selçuk

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı Tedaş, Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Harman Mahallesi 401 ada 26 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. Maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Tedaş adına tescili için davacı Tedaş tarafından mahkememizin 2023/48 esas sayısında dava açılmıştır.

1- Kamulaştırma bedeli T.C. Ziraat Bankası Doğanhisar Şubesi'ne yatırılacaktır.

2- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

3- Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.