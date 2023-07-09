T.C. DOĞANHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/57 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Güvendik Mahallesi
ADA NO: 116
PARSEL NO: 6
VASFI: Bahçe
YÜZÖLÇÜMÜ: 3983,28 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ayşe Metin, Gürol Serik, Gürsel Serik, Hatice Karaman
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı Tedaş, Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Güvendik Mahallesi 116 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. Maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Tedaş adına tescili için davacı Tedaş tarafından mahkememizin 2023/57 esas sayısında dava açılmıştır.
1- Kamulaştırma bedeli T.C. Ziraat Bankası Doğanhisar Şubesi'ne yatırılacaktır.
2- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
3- Hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.