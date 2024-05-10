T.C. DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 10.05.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2023/1359 Esas

KARAR NO: 2024/449 Karar

SANIK: ABDOLLAH ABBASI, Fatıme ve Esmaeıl oğlu, 26/04/1969 İran/Khoy doğumlu.

SUÇ: Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma

SUÇ TARİHİ: 30/04/2023

SUÇ YERİ: AĞRI/DOĞUBAYAZIT

KARAR TARİHİ: 28/03/2024

Sanık Abdollah Abbası hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan mahkememizde yapılan yargılama sonucunda sanığın 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, gerekçeli kararın 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan sureti ile tebliği, yayın tarihinden 15 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.