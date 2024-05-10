T.C. DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
DOSYA NO: 2023/1359 Esas
KARAR NO: 2024/449 Karar
SANIK: ABDOLLAH ABBASI, Fatıme ve Esmaeıl oğlu, 26/04/1969 İran/Khoy doğumlu.
SUÇ: Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma
SUÇ TARİHİ: 30/04/2023
SUÇ YERİ: AĞRI/DOĞUBAYAZIT
KARAR TARİHİ: 28/03/2024
Sanık Abdollah Abbası hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan mahkememizde yapılan yargılama sonucunda sanığın 6 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, gerekçeli kararın 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan sureti ile tebliği, yayın tarihinden 15 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02029492