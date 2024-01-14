Yayınlanma: 14 Ocak 2024

T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/111

DAVACI :AHMET AYVENLİ

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

Davacı Ahmet Ayvenli tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında dava konusu taşınmazın TMK 713 Maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;

Dava konusu edilen ve Düzce ili Merkez ilçesi Kutlu Köyünde bulunan kuzeyi 104 ada 69 parsel sayılı mera vasıflı taşınmaz, batısı 109 ada 1 parsel sayılı mera vasıflı taşınmaz, doğusu 104 ada 35 parsel sayılı taşınmaz, güneyi tapusuz boş arazi olan taşınmazın TMK 713. Maddesi gereğince tescili istenildiğinden, taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.